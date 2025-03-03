Одна европейская страна заблокировала проект ЕС о новой помощи Киеву

Венгрия заблокировала проект документа о гарантиях безопасности и новой военной помощи Украине, который обсуждался на встрече послов Евросоюза 28 февраля. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

В публикации указано, что Будапешт в пятницу «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».данным

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 24 февраля заявил, что Будапешт выступит против выделения Украине военной помощи от ЕС на десятки миллиардов евро. Также страна намерена помешать поспешному решению вопроса о продлении санкций против российских физических и юридических лиц.