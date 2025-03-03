Одна европейская страна заблокировала проект ЕС о новой помощи Киеву
Politico: Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект военной помощи Киеву
Венгрия заблокировала проект документа о гарантиях безопасности и новой военной помощи Украине, который обсуждался на встрече послов Евросоюза 28 февраля. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
В публикации указано, что Будапешт в пятницу «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».данным
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 24 февраля заявил, что Будапешт выступит против выделения Украине военной помощи от ЕС на десятки миллиардов евро. Также страна намерена помешать поспешному решению вопроса о продлении санкций против российских физических и юридических лиц.
Евросоюз готовит для Украины пакет помощи на сотни миллиардов евро, заявил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите 6 марта. Анонимный дипломат из ЕС прежде отметил, что в сообществе возникли разногласия из-за «недостатка равенства и солидарности» среди государств-членов, поддерживающих Украину. Испания, Италия и Португалия предложили связать вопрос помощи с увеличением оборонных расходов в Европе. Они рассчитывают на то, что Брюссель найдет альтернативные способы поддержки Киева, такие как выпуск специальных еврооблигаций или проявление «финансовой гибкости», например, исключение оборонных расходов из расчета дефицита бюджетов стран.
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