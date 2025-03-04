Америка замораживает всю военную помощь Украине до пересмотра позиции Киева
Американские власти приостанавливают всю военную помощь Украине, сообщили в Fox News со ссылкой на чиновника из администрации президента. Эту информацию для Reuters подтвердил и другой представитель Белого дома.
Поставки будут прекращены до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не увидит, что киевский режим пересмотрел свою позицию и готов как можно скорее завершить вооружённый конфликт.
«Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. <…> Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы внести вклад в урегулирование [украинского кризиса]», — отметили в Белом доме.
Несколькими часами ранее Трамп заявил, что Штаты хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, как и Россия. Однако у такого сценария есть противник в лице Владимира Зеленского, считает Илон Маск.