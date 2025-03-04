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Регион
3 марта, 23:56

Маск назвал Зеленского злом, которое хочет «бесконечной коррупционной мясорубки»

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск объяснил нежелание Владимира Зеленского останавливать кровопролитие на Украине. По словам миллиардера, политик не заинтересован в завершении конфликта, поскольку является «злом».

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — написал Маск в соцсети X.

Так бизнесмен прокомментировал недавний пост президента США Дональда Трампа. В нём руководитель Белого дома назвал слова Зеленского о нескором прекращении конфликта «худшим заявлением».

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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