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Регион
3 марта, 22:27

«Я не дал России ничего, кроме горя»: Трампа настигло неожиданное откровение

Дональд Трамп признался, что дал России только санкции и горе

Американский лидер Дональд Трамп признался, что во время первого президентского срока лишь досаждал России. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

«Я ничего им [русским] не дал, кроме санкций и горя. Я дал Javelin [Украине], а потом они обсуждают, как я близок России», — произнёс президент США, комментируя обвинения в свой адрес со стороны Киева и Европы.

Затем глава Белого дома ещё раз подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу Кремлю.

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Между тем стало известно о подготовке администрации американского президента к ослаблению антироссийских санкций. Как сообщают СМИ, это делается для улучшения отношений с Москвой и поиска решений по Украине.

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Flickr / The White House

Тимур Хингеев
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