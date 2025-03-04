Американский лидер Дональд Трамп признался, что во время первого президентского срока лишь досаждал России. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

«Я ничего им [русским] не дал, кроме санкций и горя. Я дал Javelin [Украине], а потом они обсуждают, как я близок России», — произнёс президент США, комментируя обвинения в свой адрес со стороны Киева и Европы.

Затем глава Белого дома ещё раз подчеркнул, что его действия никогда не шли на пользу Кремлю.