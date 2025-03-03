Каллас шокирована изменением поведения США после переговоров с Россией

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала недавнее голосование Генеральной ассамблеи ООН по резолюции о поддержке Украины, отметив, что после встречи американских властей с российскими чиновниками их позиция изменилась.

На голосовании были приняты две резолюции — одна, подготовленная западными странами и Киевом, получила поддержку 93 стран, против выступили 18, а 65 воздержались. В числе противников оказались Россия, США и несколько других государств. Второй вариант, предложенный США, также поддержали 93 страны, но против него проголосовали восемь.

В интервью телеканалу CBS Каллас выразила недоумение по поводу «неожиданного» изменения позиции США. Она напомнила, что ранее они совместно с новой администрацией Дональда Трампа работали над поддержкой Украины, однако после встречи с российской стороной ситуация изменилась. При этом она не уточнила, о какой встрече идет речь.

Кроме того, Каллас отметила, что становится всё сложнее достигать консенсуса среди стран ЕС по вопросам санкций против России.