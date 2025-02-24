Исторический шаг: США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ГА ООН) одобрила резолюцию, осуждающую действия России в связи с ситуацией в Украине. Трансляция голосования была доступна на официальном сайте организации.

В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против (РФ и США), а 65 воздержались (Китай и Индия). Антироссийский документ был подготовлен Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами, среди которых такие страны, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, Латвия, Литва и Швейцария.

Следует отметить, что резолюции ГА ООН имеют рекомендательный характер.