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Регион
24 февраля, 17:14
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Исторический шаг: США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции

Генассамблея ООН одобрила инициированную Киевом антироссийскую резолюцию

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ГА ООН) одобрила резолюцию, осуждающую действия России в связи с ситуацией в Украине. Трансляция голосования была доступна на официальном сайте организации.

В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против (РФ и США), а 65 воздержались (Китай и Индия). Антироссийский документ был подготовлен Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами, среди которых такие страны, как Великобритания, Франция, Германия, Канада, Латвия, Литва и Швейцария.

Следует отметить, что резолюции ГА ООН имеют рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что США заявили, что не поддерживают антироссийский проект резолюции ГА ООН по Украине и призывают его отозвать. Представитель Штатов Дороти Ши заявила, что сегодня в ГА нужна резолюция, отмечающая приверженность всех государств — членов ООН прочному прекращению конфликта.

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ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Наталья Демьянова
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