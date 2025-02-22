Европейские дипломаты из ООН заподозрили капитуляцию США перед Россией
WSJ: В ООН сочли действия США с резолюцией по Украине капитуляцией перед Россией
В кулуарах ООН европейские дипломаты интерпретируют решение США представить на голосование Генассамблеи смягчённый вариант резолюции по Украине как капитуляцию перед Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
Инсайдеры издания сообщили, что 21 февраля Вашингтон обратился к украинской стороне с просьбой отозвать их проект резолюции, но получил отказ. В свою очередь, представители Франции и Великобритании предложили американской делегации внести корректировки в их документ. Однако США отклонили это предложение. Как отметил один из дипломатов, у европейских коллег сложилось ощущение, что США идут на поводу у России.
В статье указано, что около 110 государств выразили готовность поддержать первоначальную украинскую резолюцию на Генассамблее ООН.
Как сообщал Life.ru, США стремятся не допустить принятия резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей российские военные действия на Украине, которую поддерживают Киев и страны Европы. Для этого Штаты призывают своих союзников поддержать альтернативный предложенный ими вариант.
UN Photo/Manuel Elías