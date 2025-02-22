Европейские дипломаты из ООН заподозрили капитуляцию США перед Россией

В кулуарах ООН европейские дипломаты интерпретируют решение США представить на голосование Генассамблеи смягчённый вариант резолюции по Украине как капитуляцию перед Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Инсайдеры издания сообщили, что 21 февраля Вашингтон обратился к украинской стороне с просьбой отозвать их проект резолюции, но получил отказ. В свою очередь, представители Франции и Великобритании предложили американской делегации внести корректировки в их документ. Однако США отклонили это предложение. Как отметил один из дипломатов, у европейских коллег сложилось ощущение, что США идут на поводу у России.

В статье указано, что около 110 государств выразили готовность поддержать первоначальную украинскую резолюцию на Генассамблее ООН.