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Регион
22 февраля, 14:39

США ошеломили Киев попыткой перетянуть союзников на сторону России на Генассамблее ООН

Bloomberg: США требуют от союзников заблокировать украинскую резолюцию на ГА ООН

Америка стремится заблокировать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая осуждает военные действия России на Украине и поддерживается Киевом и Европой. США уговаривают своих партнёров поддержать альтернативный вариант. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«США подталкивают союзников заблокировать украинский текст ООН, осуждающий Россию», — говорится в сообщении.

А газета The Washington Post узнала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева отозвать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением России, но украинская сторона отказалась. Источники издания утверждают, что Белый дом «хочет заменить её заявлением США, в котором формулировки смягчены, в Киеве его посчитали почти пророссийским». По словам инсайдеров, «это предложение ошеломило Киев, который отказался отозвать резолюцию» и обещала представить документ в 24 февраля.

Позже команда Трампа обратилась к странам-членам ООН с призывом заблокировать украинский проект и поддержать американскую инициативу, которая направлена на нахождение решения для установления мира между Украиной и Россией.

Напомним, что проект включает призыв к «прекращению войны в этом году» и к удвоению дипломатических усилий для снижения рисков дальнейшей эскалации, а также для достижения устойчивого мира. В документе также подчеркивается необходимость выполнения ранее принятых резолюций ООН, которые требуют от России вывода войск и прекращения боевых действий.

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт
Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться лично и урегулировать конфликт

Напомним, что сейчас Трамп всячески пытается решить конфликт между Россией и Украиной. Например, уже на следующей неделе может состоятся встреча Путина с президентом США в Эр-Рияде. Помощник американского лидера отметил, что конкретная дата пока не определена. Трамп выразил надежду, что ему удастся встретиться с российским коллегой вживую до конца месяца. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, РФ И США уже начали готовить встречу президентов.

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Shutterstock / FOTODOM / Fedor Selivanov

Наталья Афонина
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