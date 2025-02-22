США ошеломили Киев попыткой перетянуть союзников на сторону России на Генассамблее ООН

Америка стремится заблокировать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая осуждает военные действия России на Украине и поддерживается Киевом и Европой. США уговаривают своих партнёров поддержать альтернативный вариант. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«США подталкивают союзников заблокировать украинский текст ООН, осуждающий Россию», — говорится в сообщении.

А газета The Washington Post узнала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева отозвать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением России, но украинская сторона отказалась. Источники издания утверждают, что Белый дом «хочет заменить её заявлением США, в котором формулировки смягчены, в Киеве его посчитали почти пророссийским». По словам инсайдеров, «это предложение ошеломило Киев, который отказался отозвать резолюцию» и обещала представить документ в 24 февраля.

Позже команда Трампа обратилась к странам-членам ООН с призывом заблокировать украинский проект и поддержать американскую инициативу, которая направлена на нахождение решения для установления мира между Украиной и Россией.