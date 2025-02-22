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Регион
22 февраля, 00:37

Россия предложила внести правку в американский проект резолюции ООН по Украине

Россия предложила внести правку в американский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Москва предлагает добавить формулировку об устранении «коренных причин» конфликта, пишет ТАСС.

Согласно предложению России, в пункте 1 после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» должно быть добавлено уточнение: «в том числе путём устранения его коренных причин». Изначально Вашингтон предлагал формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

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Ранее в Кремле оценили намерение США выйти из состава ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не в курсе подробностей этого решения Вашингтона, но считает, что при всех минусах этой организации, замены ей не существует. Напомним, сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США проект о полном выходе Штатов из ООН. Инициатива предполагает полный отказ от финансирования организации и её подразделений.

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Shutterstock / FOTODOM / nexus 7

Артём Гапоненко
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