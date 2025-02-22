Россия предложила внести правку в американский проект резолюции ООН по Украине

Согласно предложению России, в пункте 1 после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» должно быть добавлено уточнение: «в том числе путём устранения его коренных причин». Изначально Вашингтон предлагал формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией».

Ранее в Кремле оценили намерение США выйти из состава ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не в курсе подробностей этого решения Вашингтона, но считает, что при всех минусах этой организации, замены ей не существует. Напомним, сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США проект о полном выходе Штатов из ООН. Инициатива предполагает полный отказ от финансирования организации и её подразделений.