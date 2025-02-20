Делегация США в ООН впервые за СВО не стала требовать от России вывести войска с Украины
США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции ГА ООН по Украине
Соединённые штаты впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО и требованием о выводе войск. Документ, который есть в распоряжении РИА «Новости», вынесут на рассмотрение 24 февраля.
Соавторами проекта резолюции выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Аналогичные инициативы также вносились к 24 февраля и в прошлые два года, но в этот раз впервые с начала СВО США не оказались среди соавторов. Содержание документа из года в год не сильно меняется – в нём говорится, что Россия должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооружённые силы с территории Украины».
С февраля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН проводит заседания 11-й Чрезвычайной специальной сессии, посвящённой ситуации в Украине. Уже было принято шесть резолюций, которые поддерживают позицию Киева и не учитывают озабоченности Москвы. Все документы, принятые ещё во время работы администрации Джо Байдена, включали США в число соавторов наряду с Великобританией, Францией, Германией, Канадой и другими западными странами.
Есть вероятность, что на такое американское решение повлияла встреча делегаций России и США, которая прошла в Саудовской Аравии 18 февраля. Диалог сторон длился 4,5 часа и прошёл успешно. Вскоре после встречи президент США Трамп прокомментировал переговоры, отметив, что всё прошло хорошо. Кроме того, лидер Штатов мог изменить решение после своих высказываний в сторону Владимира Зеленского. Он назвал его «диктатором без выборов» и выразил поддержку идее проведения выборов в Украине.
Shutterstock / FOTODOM / Osugi