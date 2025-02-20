Делегация США в ООН впервые за СВО не стала требовать от России вывести войска с Украины

Соединённые штаты впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО и требованием о выводе войск. Документ, который есть в распоряжении РИА «Новости», вынесут на рассмотрение 24 февраля.

Соавторами проекта резолюции выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Аналогичные инициативы также вносились к 24 февраля и в прошлые два года, но в этот раз впервые с начала СВО США не оказались среди соавторов. Содержание документа из года в год не сильно меняется – в нём говорится, что Россия должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооружённые силы с территории Украины».