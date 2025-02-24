США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине

«В нашем проекте содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта, а также призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией. Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», — сказала дипломат.