США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине
США официально заявили, что не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывают его отозвать.
Представитель Штатов Дороти Ши заявила, что сегодня в ГА нужна резолюция, отмечающая приверженность всех государств — членов ООН прочному прекращению конфликта. Поэтому она предложила поддержать резолюцию, представленную Вашингтоном.
«В нашем проекте содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта, а также призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией. Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», — сказала дипломат.
По ее словам, именно поэтому США не могут поддержать резолюцию Украины и призывают снять её в пользу американской.
Напомним, США впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО и требованием о выводе войск. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что американская делегация представит на ГА ООН «историческую резолюцию» по разрешению вооружённого конфликта. Документ будет нейтральным.
ТАСС / Валерий Шарифулин