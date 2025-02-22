США представят на Генассамблее ООН «историческую резолюцию» по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в понедельник, 24 февраля, американская делегация представит на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по разрешению вооружённого конфликта на Украине. Об этом госсек написал в соцсети X.

«В понедельник... США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН», — написал Рубио.

Согласно заявлению на сайте Госдепа, эта резолюция соответствует мнению президента США Дональда Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, в том числе путем мирного урегулирования споров. Данным документом Белый дом намерен подтвердить, что конфликт на Украине ужасен, а ООН может помочь положить ему конец. Госдеп подчеркнул, что настал момент взять на себя обязательство положить конец войне. Резолюцию там назвали шансом создать реальный импульс к миру.

В новом проекте резолюции Генассамблеи ООН США не возлагают на Россию вину за начало вооружённого противостояния. Также Вашингтон отказался от соавторства документа и впервые не стал требовать от Москвы вывода войск с территории спецоперации.