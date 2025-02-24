Совбез ООН проголосует по нейтральной резолюции США по Украине 24 февраля
Американский проект нейтральной резолюции по украинскому конфликту будет рассмотрен членами Совета Безопасности ООН 24 февраля. О времени предстоящего голосования сообщило постпредство КНР при организации.
«Голосование пройдёт в 15:00 (23:00 мск. — Прим. Life.ru)», — отметили китайские дипломаты.
По словам госсекретаря США Марка Рубио, данным документом Белый дом намерен подтвердить, что конфликт на Украине ужасен, и ему нужно положить конец. В резолюции Штаты не возлагают вину за начало трёхлетнего противостояния на Россию.
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