«Нечем заменить»: Песков высказался о перспективе появления новой ООН

Напомним, что 21 февраля сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США проект о полном выходе Соединённых Штатов из ООН. Инициатива предполагает полный отказ от финансирования организации и её подразделений, а также запрещает американцам принимать участие в миротворческих миссиях. В Кремле отметили, что Москва не в курсе подробностей данного решения США. По словам Дмитрия Пескова, при всех минусах этой организации, замены ей пока не существует.