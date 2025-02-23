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23 февраля, 10:36

«Нечем заменить»: Песков высказался о перспективе появления новой ООН

Песков: В текущих условиях нет возможности договориться о создании новой ООН

Организацию Объединённых Наций (ООН) сейчас нечем заменить. Также нет возможности договориться о создании новой всемирной организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании нового ООН», — указал официальный представитель Кремля.

Напомним, что 21 февраля сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США проект о полном выходе Соединённых Штатов из ООН. Инициатива предполагает полный отказ от финансирования организации и её подразделений, а также запрещает американцам принимать участие в миротворческих миссиях. В Кремле отметили, что Москва не в курсе подробностей данного решения США. По словам Дмитрия Пескова, при всех минусах этой организации, замены ей пока не существует.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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