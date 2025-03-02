В Кремле назвали условие для быстрой нормализации отношений России и США

России и США предстоит долгий путь восстановления двухсторонних отношений, однако его можно ускорить при желании президентов обеих стран — Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что РФ и США способны быстро восстановить отношения. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесён огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».