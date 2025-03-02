В Кремле назвали условие для быстрой нормализации отношений России и США
Песков: Россия и США могут быстро восстановить отношения при желании их лидеров
России и США предстоит долгий путь восстановления двухсторонних отношений, однако его можно ускорить при желании президентов обеих стран — Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что РФ и США способны быстро восстановить отношения. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесён огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Песков отметил, что при политической воле Путина и Трампа можно быстро восстановить отношения двух стран. В таком случае это получится сделать успешно.
Напомним, ранее президент США назвал контакты с Путиным превосходными. Республиканец отметил, что основным аспектом остаётся прекращение боевых действий. Также глава Белого дома высказал уверенность в том, что Россия выполнит все свои обязательства по соглашению относительно Украины. Трамп отметил, что давно знаком с Путиным и считает его человеком, который держит слово. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что первые контакты с новой администрацией Белого дома вселяют надежду.
Life.ru