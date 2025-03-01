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28 февраля, 22:09

Трамп заявил, что Путин прошёл с ним через «чертовски тяжёлые времена»

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошёл через «чёртовски тяжёлые времена» из-за давления, связанного с расследованиями о якобы имевших место связях республиканца с Москвой. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

«Позвольте мне сказать вам: Путин прошёл со мной через чертовски тяжёлые времена. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле», — заявил республиканец.

Трамп также отметил, что расследования, инициированные Демократической партией, создали серьёзное давление на Путина.

Трамп заявил, что находится «между Россией и Украиной»
Трамп заявил, что находится «между Россией и Украиной»

Ранее Трамп назвал контакты с Путиным превосходными. Он отметил, что основным аспектом остаётся прекращение боевых действий. Также глава Белого дома высказал уверенность в том, что Россия выполнит все свои обязательства по соглашению относительно Украины. Он отметил, что давно знаком с Владимиром Путиным и считает его человеком, который держит слово.

Артём Гапоненко
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