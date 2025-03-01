Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошёл через «чёртовски тяжёлые времена» из-за давления, связанного с расследованиями о якобы имевших место связях республиканца с Москвой. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

«Позвольте мне сказать вам: Путин прошёл со мной через чертовски тяжёлые времена. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле», — заявил республиканец.

Трамп также отметил, что расследования, инициированные Демократической партией, создали серьёзное давление на Путина.