Трамп заявил, что Путин прошёл с ним через «чертовски тяжёлые времена»
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин прошёл через «чёртовски тяжёлые времена» из-за давления, связанного с расследованиями о якобы имевших место связях республиканца с Москвой. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.
«Позвольте мне сказать вам: Путин прошёл со мной через чертовски тяжёлые времена. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле», — заявил республиканец.
Трамп также отметил, что расследования, инициированные Демократической партией, создали серьёзное давление на Путина.
Ранее Трамп назвал контакты с Путиным превосходными. Он отметил, что основным аспектом остаётся прекращение боевых действий. Также глава Белого дома высказал уверенность в том, что Россия выполнит все свои обязательства по соглашению относительно Украины. Он отметил, что давно знаком с Владимиром Путиным и считает его человеком, который держит слово.