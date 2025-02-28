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28 февраля, 18:26

Трамп заявил, что находится «между Россией и Украиной»

Президент США Дональд Трамп, общаясь с Зеленским, намекнул на свою роль посредника в конфликте между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что не намерен занимать чью-либо сторону и избегает негативных высказываний об обеих сторонах.

«Я между Россией и Украиной. Я не хочу говорить про кого-либо плохие слова», — сказал американский президент.

Трамп назвал Зеленского диктатором
Трамп назвал Зеленского диктатором

Напомним, сегодня Трамп встретился с Зеленским, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам. Но переговоры сразу начались с усмешки главы Штатов, который отметил лук лидера киевского режима, явившегося в Белый дом в «спортивках». Но на этом разнос от американского лидера не закончился. В Овальном кабинете экс-комику ещё раз прилетело за отсутствие костюма. Кроме того, республиканец указал на неуважительное отношение к администрации, которая хочет решить конфликт.

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Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Александра Мышляева
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