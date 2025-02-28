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Регион
28 февраля, 17:59

«Почему не в костюме?» Зеленского на приёме в Белом доме попросили «пояснить за шмот»

У Зеленского в Белом доме спросили, почему он не носит костюм

Владимира Зеленского спросили, почему он не носит костюм. Такой вопрос ему задали во время приёма в Белом доме у президента США Дональда Трампа, момент попал в трансляцию мероприятия, которую вели украинские каналы.

Зеленского в Белом доме спросили, почему он не носит костюмы. Видео © «Единые новости»

Диалог состоялся такой:

— У вас вообще есть костюм?

— Да, у меня есть.

— Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

На это Зеленский ответил, что наденет костюм только после того, как завершится конфликт на Украине. Также он попытался сохранить достоинство и подколоть того, кто задал ему вопрос, добавив, что его костюм, вероятно, будет получше. А потом вспомнил, где находится, и добавил, что, возможно, выберет себе одежду подешевле. Кто именно задал любителю зелёных футболок такой каверзный вопрос, по видеозаписи сказать сложно.

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Напомним, что Владимир Зеленский прибыл на приём в Белый дом и начал перепалку с «хозяевами» в прямом эфире. Конфликт начался с того, что вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс обратил внимание на то, что из-за политики Киева на Украине почти не осталось мужского населения, на что глава киевского режима предложил ему отправиться на фронт.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Юрий Лысенко
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