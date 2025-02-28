«Почему не в костюме?» Зеленского на приёме в Белом доме попросили «пояснить за шмот»

Владимира Зеленского спросили, почему он не носит костюм. Такой вопрос ему задали во время приёма в Белом доме у президента США Дональда Трампа, момент попал в трансляцию мероприятия, которую вели украинские каналы.

Зеленского в Белом доме спросили, почему он не носит костюмы. Видео © «Единые новости»

Диалог состоялся такой:

— У вас вообще есть костюм? — Да, у меня есть. — Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

На это Зеленский ответил, что наденет костюм только после того, как завершится конфликт на Украине. Также он попытался сохранить достоинство и подколоть того, кто задал ему вопрос, добавив, что его костюм, вероятно, будет получше. А потом вспомнил, где находится, и добавил, что, возможно, выберет себе одежду подешевле. Кто именно задал любителю зелёных футболок такой каверзный вопрос, по видеозаписи сказать сложно.