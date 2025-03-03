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Регион
3 марта, 20:18

В США начали готовить список антироссийских санкций для их отмены

Reuters: Власти США начали готовить список антироссийских санкций для их отмены

Администрация президента США начала подготовку к ослаблению антироссийских санкций. Это делается для улучшения отношений с Москвой и поиска решений по Украине, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Так, Госдепартамент и Министерство финансов получили поручения составить перечень санкций, которые будут отменены в первую очередь. В список могут войти ограничения в отношении отдельных компаний и физических лиц.

«Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов», — сообщает агентство.

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Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности обсудить снятие санкций с России. Однако президент подчёркивал, что сначала необходимо заключить соглашение по Украине.

Обложка ©

Unsplash / Tomasz Makowski

Антон Голыбин
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