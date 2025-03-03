В США начали готовить список антироссийских санкций для их отмены

Администрация президента США начала подготовку к ослаблению антироссийских санкций. Это делается для улучшения отношений с Москвой и поиска решений по Украине, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Так, Госдепартамент и Министерство финансов получили поручения составить перечень санкций, которые будут отменены в первую очередь. В список могут войти ограничения в отношении отдельных компаний и физических лиц.

«Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов», — сообщает агентство.