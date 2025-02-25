Фон дер Ляйен решила попросить Индию помочь с санкциями против РФ
Bloomberg: ЕС намерен попросить помощи у Индии в поддержке санкций против РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет попросить у премьер-министра Индии Нарендра Моди помощи в оказании давления на Россию. Она предложит ему присоединиться к антироссийским санкциям, передаёт Bloomberg.
Агентство утверждает, что Евросоюз будет уверять индийскую сторону, что конфликт на Украине может угрожать Нью-Дели. Отмечается, что компании Индии попадают в списки ЕС и США из-за обхода санкций против РФ. Моди не раз подчёркивал, что Индия выступает на «стороне мира» в вопросе российско-украинского конфликта.
Напомним, что Индия недавно обсудила с Россией актуальные события, связанные с Украиной, а также развитие сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. Стороны рассмотрели последние новости об украинском конфликте, включая встречу, которая проходила в Эр-Рияде.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis