Фон дер Ляйен решила попросить Индию помочь с санкциями против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет попросить у премьер-министра Индии Нарендра Моди помощи в оказании давления на Россию. Она предложит ему присоединиться к антироссийским санкциям, передаёт Bloomberg.

Агентство утверждает, что Евросоюз будет уверять индийскую сторону, что конфликт на Украине может угрожать Нью-Дели. Отмечается, что компании Индии попадают в списки ЕС и США из-за обхода санкций против РФ. Моди не раз подчёркивал, что Индия выступает на «стороне мира» в вопросе российско-украинского конфликта.