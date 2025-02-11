Стало известно, почему Макрон прилюдно отказался пожимать руку Моди

В Сети появились фотографии с международного саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже, которые проливают свет на инцидент между Эмманюэлем Макроном и Нарендрой Моди. Президент Франции не подал руку премьер-министру Индии, так как ранее уже приветствовал его.

На фотографиях Макрон жмёт руку и даже обнимает Моди перед речью премьер-министра Индии на пленарном заседании. А на общей фотографии высокопоставленных участников встречи политики стоят рядом. Кроме того, сообщается, что они вместе прибыли на саммит.

Однако остаётся неясным, что мешало главе Пятой республики ещё раз подать руку индийскому премьеру. Тем более, что сам Моди протягивал руку для приветствия. Неуважительное действие попало на трансляцию, и сразу же было замечено общественностью, вызвав негодование.