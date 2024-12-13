Премьер Польши Туск заявил, что Макрону тяжело даются рукопожатия с Дональдами
Премьер-министр Польши Дональд Туск в шутливой форме заметил, что рукопожатия с людьми по имени Дональд — это непростая задача для президента Франции Эмманюэля Макрона.
В своём посте в соцсети X Туск написал, что «рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача». Также польский премьер опубликовал видеозапись, на которой он и Макрон обмениваются рукопожатиями перед переговорами 12 декабря в Варшаве.
Рукопожатие Макрона с Туском. Видео © Х / Donald Tusk
Эта шутка была сделана на фоне рукопожатия Макрона и избранного президента США Дональда Трампа 7 декабря. Во время приветствия американский политик продемонстрировал «доминирующую позицию»: он выставил локоть вверх и положил свою ладонь поверх ладони Макрона. Этот жест вызвал широкий резонанс. Трамп не стал отмалчиваться и прокомментировал этот момент. Он пояснил, что на самом деле рукопожатие было просто крепким, и, по его словам, его французский коллега «всё понял».
Х / Donald Tusk