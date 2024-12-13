Премьер Польши Туск заявил, что Макрону тяжело даются рукопожатия с Дональдами

В своём посте в соцсети X Туск написал , что «рукопожатия с Дональдами — это обычно довольно сложная задача». Также польский премьер опубликовал видеозапись, на которой он и Макрон обмениваются рукопожатиями перед переговорами 12 декабря в Варшаве.

Эта шутка была сделана на фоне рукопожатия Макрона и избранного президента США Дональда Трампа 7 декабря. Во время приветствия американский политик продемонстрировал «доминирующую позицию»: он выставил локоть вверх и положил свою ладонь поверх ладони Макрона. Этот жест вызвал широкий резонанс. Трамп не стал отмалчиваться и прокомментировал этот момент. Он пояснил, что на самом деле рукопожатие было просто крепким, и, по его словам, его французский коллега «всё понял».