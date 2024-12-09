«Он понимает это»: Трамп раскрыл правду о «доминирующем рукопожатии» с Макроном

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал своё «доминирующее рукопожатие» с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В интервью для The New York Post он пояснил, что на самом деле рукопожатие было просто крепким, и, по его словам, его французский коллега «всё понял».

Момент приветствия между Трампом и Макроном произошел два дня назад, когда французский президент встретил американского гостя у Елисейского дворца. Выйдя из машины, Трамп поприветствовал Макрона, они обменялись объятиями, а затем пожали друг другу руки в довольно свободном стиле. После этого Трамп и Макрон поднялись по лестнице, вновь обернувшись к камерам, чтобы сделать второй обмен рукопожатиями. Во время этого приветствия американский политик продемонстрировал «доминирующую позицию»: он выставил локоть вверх и положил свою ладонь поверх ладони Макрона. Этот жест вызвал широкий резонанс и обсуждение в СМИ.