«Он понимает это»: Трамп раскрыл правду о «доминирующем рукопожатии» с Макроном
Трамп назвал просто крепким «доминирующее рукопожатие» с Макроном в Париже
Встреча Макрона и Трампа в Елисейском дворце в Париже. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал своё «доминирующее рукопожатие» с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В интервью для The New York Post он пояснил, что на самом деле рукопожатие было просто крепким, и, по его словам, его французский коллега «всё понял».
«Это просто крепкое рукопожатие. Он (Макрон. — Прим. Life.ru) понимает это», — заявил Трамп газете, комментируя этот момент.
Момент приветствия между Трампом и Макроном произошел два дня назад, когда французский президент встретил американского гостя у Елисейского дворца. Выйдя из машины, Трамп поприветствовал Макрона, они обменялись объятиями, а затем пожали друг другу руки в довольно свободном стиле. После этого Трамп и Макрон поднялись по лестнице, вновь обернувшись к камерам, чтобы сделать второй обмен рукопожатиями. Во время этого приветствия американский политик продемонстрировал «доминирующую позицию»: он выставил локоть вверх и положил свою ладонь поверх ладони Макрона. Этот жест вызвал широкий резонанс и обсуждение в СМИ.