Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 12:51

Макрон показушно не подал руки премьеру Индии Моди на саммите в Париже

Макрон проигнорировал Моди, здороваясь с гостями на саммите по ИИ в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон не подал руки премьер-министру Индии Нарендру Моди, здороваясь с гостями международного саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже. Неуважительное действие попало на трансляцию, которую вело агентство Associated Press (AP) на своем YouTube-канале.

Макрон не подал руки Моди. Скриншот © YouTube / AP

Макрон не подал руки Моди. Скриншот © YouTube / AP

Макрон протянул руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, генсеку ООН Антониу Гутерришу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Он также чмокнул в щёчку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, однако полностью проигнорировал Моди, сидящего прямо перед ним и подающего руку. При этом сообщается, что в организации мероприятия Индия участвовала напрямую.

Моди заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным
Моди заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным

Тем временем Владимир Зеленский обратился к премьеру Индии Нарендре Моди с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Экс-комик отметил, что Индия не может просто выразить заинтересованность в завершении конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Нарендра Моди
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar