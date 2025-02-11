Макрон показушно не подал руки премьеру Индии Моди на саммите в Париже
Макрон проигнорировал Моди, здороваясь с гостями на саммите по ИИ в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон не подал руки премьер-министру Индии Нарендру Моди, здороваясь с гостями международного саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже. Неуважительное действие попало на трансляцию, которую вело агентство Associated Press (AP) на своем YouTube-канале.
Макрон не подал руки Моди. Скриншот © YouTube / AP
Макрон протянул руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, генсеку ООН Антониу Гутерришу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Он также чмокнул в щёчку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, однако полностью проигнорировал Моди, сидящего прямо перед ним и подающего руку. При этом сообщается, что в организации мероприятия Индия участвовала напрямую.
Тем временем Владимир Зеленский обратился к премьеру Индии Нарендре Моди с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Экс-комик отметил, что Индия не может просто выразить заинтересованность в завершении конфликта на Украине.
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