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28 октября, 11:31

«Нельзя быть нейтральным»: Зеленский потребовал от Моди встать на сторону Украины

Зеленский призвал премьера Индии Моди прекратить сотрудничество с Россией

Владимир Зеленский обратился к премьеру Индии Нарендре Моди с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India.

«Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России», — сказал Зеленский.

По его словам, Моди является главой правительства огромной страны с точки зрения населения, экономики, а также влияния. Зеленский отметил, что Индия не может просто выразить заинтересованность в завершении конфликта на Украине. По его мнению, блокирование Нью-Дели экономики, дешёвых энергоносителей и оборонно-промышленного комплекса России приведёт к снижению возможностей Москвы к ведению боевых действий.

Ранее Зеленский предложил провести в Индии второй «саммит мира» по Украине, если азиатская страна подпишет коммюнике первой конференции, прошедшей в июне в Швейцарии. Соответствующее заявление было сделано после его переговоров с Моди, побывавшим в конце августа в Киеве.

Моди подарил Путину уникальную картину
Моди подарил Путину уникальную картину
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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