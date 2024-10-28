«Нельзя быть нейтральным»: Зеленский потребовал от Моди встать на сторону Украины

Владимир Зеленский обратился к премьеру Индии Нарендре Моди с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India.

«Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России», — сказал Зеленский.

По его словам, Моди является главой правительства огромной страны с точки зрения населения, экономики, а также влияния. Зеленский отметил, что Индия не может просто выразить заинтересованность в завершении конфликта на Украине. По его мнению, блокирование Нью-Дели экономики, дешёвых энергоносителей и оборонно-промышленного комплекса России приведёт к снижению возможностей Москвы к ведению боевых действий.