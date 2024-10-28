Моди подарил Путину уникальную картину

Во время саммита БРИКС в Казани премьер-министр Индии Нарендра Моди преподнёс президенту России Владимиру Путину традиционную картину в технике сохраи с изображением птиц. Об этом сообщает The Times of India .

Народная традиционная техника сохраи зародилась в штате Джаркханд на востоке страны и ведёт свою историю от наскальных рисунков. Секреты передаются от матерей дочерям. Как правило, авторы используют красные, чёрные и белые краски, сделанные из натуральных материалов. На работах чаще всего изображают зверей и птиц, а украшают ими глиняные стены домов. Картины отражают аграрный образ жизни и почтение к дикой природе в местной культуре. В качестве кистей мастера используют ветки растений, солому и тряпки.