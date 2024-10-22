«Это часто бывает»: Песков объяснил Life.ru курьёз с переводом на встрече Путина и Моди

Случай с переводчиком на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Казани — частое явление, заявил Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главы государств забыли, что перевод осуществляется последовательно, а не синхронно.

«Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией, то тогда синхронный перевод. Если такого переводчика нет, то перевод последовательный», — отметил представитель Кремля, добавив, что подобные курьёзные случаи «часто бывают».

Напомним, переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди в Казани начались с небольшого курьёза: наш президент начал говорить, забыв о переводчике, а когда заметил удивлённый взгляд премьера Индии, напомнил о сложившихся между ними высоких отношениях. В связи с этим, признался глава государства, он подумал, что гость «и так всё понял».