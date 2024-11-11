Моди заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным

Премьер Индии Нарендра Моди с нетерпением ждёт новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогу переговоров с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, сообщает сайт канцелярии индийского премьера.

«Моди передал наилучшие пожелания Путину и сказал, что с нетерпением ждет продолжения общения с ним», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Моди указал на особое стратегическое партнёрство между Москвой и Нью-Дели, которое должно развиваться. По его словам, он обсудил с Мантуровым различные сферы, от экономики и торговли до энергетики.

11 ноября состоялось пленарное заседание бизнес-форума «Индия—Россия» в Мумбаи. На мероприятии обсуждалось промышленное сотрудничество стран, транспорт, логистика, финансы, цифровые технологии и межрегиональные связи.