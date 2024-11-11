Моди заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным
Премьер Индии Нарендра Моди с нетерпением ждёт новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогу переговоров с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, сообщает сайт канцелярии индийского премьера.
«Моди передал наилучшие пожелания Путину и сказал, что с нетерпением ждет продолжения общения с ним», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Моди указал на особое стратегическое партнёрство между Москвой и Нью-Дели, которое должно развиваться. По его словам, он обсудил с Мантуровым различные сферы, от экономики и торговли до энергетики.
11 ноября состоялось пленарное заседание бизнес-форума «Индия—Россия» в Мумбаи. На мероприятии обсуждалось промышленное сотрудничество стран, транспорт, логистика, финансы, цифровые технологии и межрегиональные связи.
Напомним, в последний на данный момент раз Путин виделся с Моди в октябре на саммите БРИКС в Казани. Кстати, их переговоры стартовали с курьёза. Росийский лидер начал говорить, забыв о переводчике, а когда заметил удивлённый взгляд премьера Индии, напомнил о сложившихся между ними тёплых отношениях. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Моди отметил, что индийские власти готовы оказать любое содействие для мирного решения конфликта.
Life.ru