Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России, но есть нюанс
Трамп: США готовы снять санкции с России после сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп отметил, что готов обсудить снятие санкций с России, но только после урегулирования ситуации на Украине. Это заявление он сделал в ходе выступления в Белом доме.
«Прежде всего, хочу увидеть, удастся ли нам заключить соглашение по Украине», — пояснил свою позицию американский президент.
Трамп подчеркнул, что пока США не планируют отменять санкции: «Сейчас это не произойдёт». Президент также акцентировал внимание на том, что Россия должна будет сделать уступки, чтобы разрешить конфликт в Украине.
«Мы приложим все усилия для достижения выгодного соглашения для обеих сторон», — заверил он. Обсуждая Владимира Путина, президент отметил, что считает его «умным и хитроумным человеком».
Ранее политик говорил, что обдумывает возможность отмены антироссийских санкций и восстановления нормальных отношений с Москвой. Однако он не уточнил, когда именно это произойдёт. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Америка снимет свои санкции с России, как только сочтёт это разумным шагом.
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