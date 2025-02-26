Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп отметил, что готов обсудить снятие санкций с России, но только после урегулирования ситуации на Украине. Это заявление он сделал в ходе выступления в Белом доме.

«Прежде всего, хочу увидеть, удастся ли нам заключить соглашение по Украине», — пояснил свою позицию американский президент.

Трамп подчеркнул, что пока США не планируют отменять санкции: «Сейчас это не произойдёт». Президент также акцентировал внимание на том, что Россия должна будет сделать уступки, чтобы разрешить конфликт в Украине.