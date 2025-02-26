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26 февраля, 18:55

Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России, но есть нюанс

Трамп: США готовы снять санкции с России после сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп отметил, что готов обсудить снятие санкций с России, но только после урегулирования ситуации на Украине. Это заявление он сделал в ходе выступления в Белом доме.

«Прежде всего, хочу увидеть, удастся ли нам заключить соглашение по Украине», — пояснил свою позицию американский президент.

Трамп подчеркнул, что пока США не планируют отменять санкции: «Сейчас это не произойдёт». Президент также акцентировал внимание на том, что Россия должна будет сделать уступки, чтобы разрешить конфликт в Украине.

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«Мы приложим все усилия для достижения выгодного соглашения для обеих сторон», — заверил он. Обсуждая Владимира Путина, президент отметил, что считает его «умным и хитроумным человеком».

Ранее политик говорил, что обдумывает возможность отмены антироссийских санкций и восстановления нормальных отношений с Москвой. Однако он не уточнил, когда именно это произойдёт. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Америка снимет свои санкции с России, как только сочтёт это разумным шагом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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