Трамп дал туманный прогноз об отмене санкций против России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой, однако сроки достижения данной цели он называть не стал. Так глава государства ответил на соответствующий вопрос журналистов в Овальном кабинете.

«Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдёт в какой-то момент», — подчеркнул Трамп.