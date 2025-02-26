Трамп дал туманный прогноз об отмене санкций против России
Трамп заверил, что готов отменить санкции против России «в какой-то момент»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой, однако сроки достижения данной цели он называть не стал. Так глава государства ответил на соответствующий вопрос журналистов в Овальном кабинете.
«Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдёт в какой-то момент», — подчеркнул Трамп.
Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США снимут свои санкции с России, как только это им покажется рациональным. В Кремле заверили, что у Москвы нет никаких иллюзий в отношении отмены западных рестрикций. Тем временем Евросоюз обеспокоен желанием Трампа перестать давить на РФ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет попросить у премьер-министра Индии Нарендра Моди помощи в оказании санкционного давления на Россию из-за неопределённой позиции США.
ТАСС / Pool/ABACA