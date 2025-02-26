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26 февраля, 06:44

Порошенко* предупредил Украину о «большой расплате» за утраченное доверие США

Украина утратила доверие США и за это ей придётся дорого заплатить. Об этом у себя в соцсетях сообщил бывший украинский президент Пётр Порошенко*.

Ситуация для Киева складывается весьма пугающая. Ещё более страшной её делает отказ США и Израиля принять украинскую резолюцию на Генассамблее ООН. По словам политика, таким образом Штаты официально дают понять, что Украина более не в числе любимчиков, а все былые близкие отношения между странами были растоптаны за последние месяцы.

Порошенко* считает, что из-за вспыхнувшей неприязни Белый дом более не будет принимать в учёт интересы Украины при принятии внешнеполитических решений. Киеву придётся расплачиваться за утраченное доверие США, уверен экс-президент Украины.

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Ранее Соединённые Штаты официально не стали поддерживать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Белый дом выразил свою приверженность к установлению мира, а не пустых осуждений в сторону России. Кроме того, Штаты угрожают G7 отозвать поддержку совместного договора. США не устраивает призыв к ужесточению санкций против РФ.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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