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24 февраля, 16:10

США повздорили с партнёрами по G7 из-за документа по Украине

Bloomberg: США угрожают отозвать поддержку нового коммюнике G7 по Украине

США пригрозили странам «Большой семёрки» (G7) отозвать поддержку совместного заявления по Украине из-за нескольких положений, которые касаются России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Авторы материала уточнили, что Вашингтон выступил против использования осуждающей Москву формулировки и призыва к ужесточению санкций в энергетической области. В статье говорится, что переговоры до сих продолжаются — компромисс ещё может быть найден. Представитель Белого дома в беседе с агентством отметил, что в скором времени состоится встреча, где обсудят прекращение конфликта на Украине.

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Напомним, что ранее США отклонили термин «агрессор» в новом коммюнике G7, который страны собираются опубликовать к 24 февраля. Американская сторона блокирует данное и аналогичные определения, однако партнёры по «Большой семёрке» продолжают работать над текстом и надеются убедить США изменить позицию.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Дарья Нарыкова
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