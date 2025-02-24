США повздорили с партнёрами по G7 из-за документа по Украине
Bloomberg: США угрожают отозвать поддержку нового коммюнике G7 по Украине
США пригрозили странам «Большой семёрки» (G7) отозвать поддержку совместного заявления по Украине из-за нескольких положений, которые касаются России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Авторы материала уточнили, что Вашингтон выступил против использования осуждающей Москву формулировки и призыва к ужесточению санкций в энергетической области. В статье говорится, что переговоры до сих продолжаются — компромисс ещё может быть найден. Представитель Белого дома в беседе с агентством отметил, что в скором времени состоится встреча, где обсудят прекращение конфликта на Украине.
Напомним, что ранее США отклонили термин «агрессор» в новом коммюнике G7, который страны собираются опубликовать к 24 февраля. Американская сторона блокирует данное и аналогичные определения, однако партнёры по «Большой семёрке» продолжают работать над текстом и надеются убедить США изменить позицию.
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