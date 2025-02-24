США повздорили с партнёрами по G7 из-за документа по Украине

Авторы материала уточнили, что Вашингтон выступил против использования осуждающей Москву формулировки и призыва к ужесточению санкций в энергетической области. В статье говорится, что переговоры до сих продолжаются — компромисс ещё может быть найден. Представитель Белого дома в беседе с агентством отметил, что в скором времени состоится встреча, где обсудят прекращение конфликта на Украине.