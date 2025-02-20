США запретили партнёрам по G7 называть Россию «агрессором» в заявлении к 24 февраля
FT: США не стали использовать слово «агрессор» в отношении РФ в коммюнике G7
Соединённые Штаты отвергли формулировку «агрессор» в новом коммюнике G7, которое страны намерены выпустить к 24 февраля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на пять западных чиновников.
«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства», — возмущается один из инсайдеров.
Другой источник подтвердил, что американцы блокируют эту и другие похожие формулировки, но партнёры по «Большой семёрке» всё ещё работают над текстом и надеются склонить США. Там пытаются уговорить коллег из Вашингтона провести в тексте «различие между Россией и Украиной».
Отношение США к России меняется на глазах, повергая в шок все страны, которые всего пару месяцев назад бок о бок стояли с Белым домом на защите киевского режима. Ранее американская делегация в ООН впервые с начала спецоперации не присоединилась к проекту резолюции ГА ООН с требованием к РФ о выводе войск с украинской территории.
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