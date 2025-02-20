США запретили партнёрам по G7 называть Россию «агрессором» в заявлении к 24 февраля

Соединённые Штаты отвергли формулировку «агрессор» в новом коммюнике G7, которое страны намерены выпустить к 24 февраля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на пять западных чиновников.

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства», — возмущается один из инсайдеров.

Другой источник подтвердил, что американцы блокируют эту и другие похожие формулировки, но партнёры по «‎Большой семёрке» всё ещё работают над текстом и надеются склонить США. Там пытаются уговорить коллег из Вашингтона провести в тексте «различие между Россией и Украиной».