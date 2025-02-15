«Устарел»: В России отказались возвращаться в G7, даже при наличии возможности

В контексте многостороннего сотрудничества Россия остановила свой выбор на таких форматах, как БРИКС, ШОС и «Группа двадцати» (G20), в то время как формат общения в рамках «Группы семи» (G7) устарел. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Вызвала удивление бурная реакция ряда политиков в Канаде относительно прозвучавших в США гипотез о восстановлении формата «Большой восьмёрки». У России отсутствует желание обращаться к опыту прошлого. То, что сегодня называется G7, — устаревший формат. Наивно думать, что он что-то решает в новых международных реалиях», — сказал Степанов.