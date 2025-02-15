«Устарел»: В России отказались возвращаться в G7, даже при наличии возможности
Посол Степанов: Формат G7 устарел, у России нет желания возвращаться к прошлому
В контексте многостороннего сотрудничества Россия остановила свой выбор на таких форматах, как БРИКС, ШОС и «Группа двадцати» (G20), в то время как формат общения в рамках «Группы семи» (G7) устарел. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«Вызвала удивление бурная реакция ряда политиков в Канаде относительно прозвучавших в США гипотез о восстановлении формата «Большой восьмёрки». У России отсутствует желание обращаться к опыту прошлого. То, что сегодня называется G7, — устаревший формат. Наивно думать, что он что-то решает в новых международных реалиях», — сказал Степанов.
Он отметил, что в контексте многостороннего взаимодействия Россия однозначно поддерживает реальные механизмы глобального управления. Это касается, в первую очередь, таких форматов, как БРИКС, ШОС и «Большая двадцатка».
Напомним, президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в G7. Он назвал исключение страны из группы ошибкой. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с РФ невозможно, пока Москва не изменит свой курс.
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