Страны G7 дали заднюю под влиянием США и не будут трогать российскую нефть

Страны «Большой семёрки» (G7) планируют отказаться от требования усилить ценовой потолок на нефть из России, сообщает Bloomberg.

Члены G7 пока не могут прийти к единому взгляду на формулировки, касающиеся гарантий безопасности для Украины, и, вероятно, смягчат свою речь по этому вопросу в окончательном документе.

«Разногласия подчёркивают обострение среди союзников на фоне того, что президент Дональд Трамп ведёт односторонние мирные переговоры с Россией, игнорируя Европу и Украину, с целью завершить конфликт», — говорится в статье.

Новый проект коммюнике должен быть согласован по случаю трёхлетней годовщины конфликта на Украине. В документе от 19 февраля указано, что «надёжные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут ключевыми для обеспечения длительного мира, который сможет предотвратить будущую агрессию». Эта формулировка значительно мягче предыдущей, где речь шла о предоставлении войск и ресурсов Киеву.