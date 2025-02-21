Страны G7 дали заднюю под влиянием США и не будут трогать российскую нефть
Bloomberg: G7 отказываются ужесточать потолок цен на нефть из России
Страны «Большой семёрки» (G7) планируют отказаться от требования усилить ценовой потолок на нефть из России, сообщает Bloomberg.
Члены G7 пока не могут прийти к единому взгляду на формулировки, касающиеся гарантий безопасности для Украины, и, вероятно, смягчат свою речь по этому вопросу в окончательном документе.
«Разногласия подчёркивают обострение среди союзников на фоне того, что президент Дональд Трамп ведёт односторонние мирные переговоры с Россией, игнорируя Европу и Украину, с целью завершить конфликт», — говорится в статье.
Новый проект коммюнике должен быть согласован по случаю трёхлетней годовщины конфликта на Украине. В документе от 19 февраля указано, что «надёжные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут ключевыми для обеспечения длительного мира, который сможет предотвратить будущую агрессию». Эта формулировка значительно мягче предыдущей, где речь шла о предоставлении войск и ресурсов Киеву.
Как сообщал Life.ru, ранее США отклонили термин «агрессор» в новом коммюнике G7, который страны собираются опубликовать к 24 февраля. Американская сторона блокирует данное и аналогичные определения, однако партнёры по «Большой семёрке» продолжают работать над текстом и надеются убедить США изменить позицию.
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