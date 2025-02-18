СМИ узнали о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) планируют усилить свою антироссийскую политику. Там хотят пересмотреть ценовой лимит на нефть из РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Большая семёрка» рассматривает возможность совместного ужесточения или адаптации предельного уровня цен на российскую нефть в попытке сократить доходы Москвы», — говорится в сообщении.

По данным агентства, неизвестно, все ли страны G7 одобрили предложение. Допускается, что проект будет пересмотрен и изменён.