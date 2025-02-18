СМИ узнали о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Страны G7 рассматривают вариант снижения потолка цен на нефть РФ
Страны Группы семи (G7) планируют усилить свою антироссийскую политику. Там хотят пересмотреть ценовой лимит на нефть из РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.
«Большая семёрка» рассматривает возможность совместного ужесточения или адаптации предельного уровня цен на российскую нефть в попытке сократить доходы Москвы», — говорится в сообщении.
По данным агентства, неизвестно, все ли страны G7 одобрили предложение. Допускается, что проект будет пересмотрен и изменён.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предрёк G7 бумеранг от нефтяных санкций против РФ. Он уверен, что «Большая семёрка» станет жертвой собственных ограничений, потому что подобные решения никогда не проходят бесследно для всех участников мировых рынков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва знает о дискуссиях, которые ведёт G7 по вопросу российской нефти и новых санкциях.
Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Endovitskiy