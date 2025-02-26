Рубио: США не воспринимают требование Украины дать ей ядерное оружие серьёзно

Госсекретарь США Марко Рубио развеял надежды Киева на получение ядерного оружия. В интервью порталу Breitbart он заявил, что соответствующие предложения со стороны украинских властей не воспринимаются никем всерьёз.

«Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьёзно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы», — подчеркнул госсекретарь.

Также дипломат назвал подобные требования нереалистичными, добавив, что мир должен стремиться к сокращению количества ядерных стран.