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25 февраля, 21:02

Рубио: США не воспринимают требование Украины дать ей ядерное оружие серьёзно

Госсекретарь США Марко Рубио развеял надежды Киева на получение ядерного оружия. В интервью порталу Breitbart он заявил, что соответствующие предложения со стороны украинских властей не воспринимаются никем всерьёз.

«Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьёзно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы», — подчеркнул госсекретарь.

Также дипломат назвал подобные требования нереалистичными, добавив, что мир должен стремиться к сокращению количества ядерных стран.

«Нужно меньше ядерных держав, а не больше», — резюмировал Рубио.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО, то США должны рассмотреть возможность передачи Киеву ядерного оружия. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные требования «граничащими с безумием». Он также напомнил о международном законодательстве по нераспространению ядерного оружия.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Антон Голыбин
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