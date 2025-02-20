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Регион
20 февраля, 16:02

В США допустили снятие санкций с России

Министр Бессент: США снимут с России санкции, если сочтут это нужным

США отменят антироссийские санкции, если посчитают это нужным. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтём нужным», — сказал он в эфире телеканала Bloomberg TV.

В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США, несмотря на «‎агрессивный настрой»
В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США, несмотря на «‎агрессивный настрой»

Ранее Life.ru сообщал, что в 16-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза войдут 13 российских банков и некоторые виды алюминиевой продукции. По данным западных СМИ, проект уже получил одобрение послов всех стран ЕС. Президент США ранее высказывался за отмену антироссийских санкций, но теперь изменил позицию и заявил, что ограничения вряд ли будут сняты до завершения конфликта на Украине. Между тем, в Кремле отметили, что не ожидают изменений в санкционной политике Соединённых Штатов в отношении России.

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Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Александра Мышляева
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