В США допустили снятие санкций с России

«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтём нужным», — сказал он в эфире телеканала Bloomberg TV.