В США допустили снятие санкций с России
Министр Бессент: США снимут с России санкции, если сочтут это нужным
США отменят антироссийские санкции, если посчитают это нужным. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтём нужным», — сказал он в эфире телеканала Bloomberg TV.
Ранее Life.ru сообщал, что в 16-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза войдут 13 российских банков и некоторые виды алюминиевой продукции. По данным западных СМИ, проект уже получил одобрение послов всех стран ЕС. Президент США ранее высказывался за отмену антироссийских санкций, но теперь изменил позицию и заявил, что ограничения вряд ли будут сняты до завершения конфликта на Украине. Между тем, в Кремле отметили, что не ожидают изменений в санкционной политике Соединённых Штатов в отношении России.
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