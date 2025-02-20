В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США, несмотря на «‎агрессивный настрой»

В Европе политики беспокоятся, что Вашингтон запустит процесс отмены антироссийских санкций, хотя пока продолжает уверять в «‎агрессивном настрое» в отношении рестрикций против Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), допуская новые тенденции с приходом к власти в Штатах Дональда Трампа.

Автор статьи отметил, что европейские чиновники всерьёз задумались на тем, как будут работать санкции ЕС против Москвы, если Вашингтон начнёт смягчать свою политику в отношении Кремля. По данным источников издания, на данный момент Белый дом сохраняет рестрикции, но сигналы из США идут непоследовательные и высоки шансы изменений.