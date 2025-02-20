В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США, несмотря на «агрессивный настрой»
FT: В ЕС чиновники сомневаются в твёрдой позиции США по антироссийским санкциям
В Европе политики беспокоятся, что Вашингтон запустит процесс отмены антироссийских санкций, хотя пока продолжает уверять в «агрессивном настрое» в отношении рестрикций против Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), допуская новые тенденции с приходом к власти в Штатах Дональда Трампа.
«Наши источники в Вашингтоне настроены агрессивно в отношении санкций», — цитирует издание неназванного европейского дипломата.
Автор статьи отметил, что европейские чиновники всерьёз задумались на тем, как будут работать санкции ЕС против Москвы, если Вашингтон начнёт смягчать свою политику в отношении Кремля. По данным источников издания, на данный момент Белый дом сохраняет рестрикции, но сигналы из США идут непоследовательные и высоки шансы изменений.
Ранее сообщалось, что в 16-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза попадут 13 российских банков, а также некоторые виды алюминиевой продукции. По информации западных СМИ, проект уже одобрен послами всех стран ЕС. Президент США Дональд Трамп до инаугурации заявлял о необходимости отказаться от антироссийских санкций, однако сейчас заговорил по-другому и признался, что рестрикции вряд ли будут сняты до окончания украинского конфликта. В Кремле уже говорили, что не питают иллюзий по вопросу изменения санкционной политики Штатов в адрес Москвы.
ТАСС / ЕРА