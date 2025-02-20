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Регион
20 февраля, 11:07

В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США, несмотря на «‎агрессивный настрой»

FT: В ЕС чиновники сомневаются в твёрдой позиции США по антироссийским санкциям

В Европе политики беспокоятся, что Вашингтон запустит процесс отмены антироссийских санкций, хотя пока продолжает уверять в «‎агрессивном настрое» в отношении рестрикций против Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), допуская новые тенденции с приходом к власти в Штатах Дональда Трампа.

«Наши источники в Вашингтоне настроены агрессивно в отношении санкций», — цитирует издание неназванного европейского дипломата.

Автор статьи отметил, что европейские чиновники всерьёз задумались на тем, как будут работать санкции ЕС против Москвы, если Вашингтон начнёт смягчать свою политику в отношении Кремля. По данным источников издания, на данный момент Белый дом сохраняет рестрикции, но сигналы из США идут непоследовательные и высоки шансы изменений.

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Ранее сообщалось, что в 16-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза попадут 13 российских банков, а также некоторые виды алюминиевой продукции. По информации западных СМИ, проект уже одобрен послами всех стран ЕС. Президент США Дональд Трамп до инаугурации заявлял о необходимости отказаться от антироссийских санкций, однако сейчас заговорил по-другому и признался, что рестрикции вряд ли будут сняты до окончания украинского конфликта. В Кремле уже говорили, что не питают иллюзий по вопросу изменения санкционной политики Штатов в адрес Москвы.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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