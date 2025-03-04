Экстренный саммит в Брюсселе: Европа хочет завалить Украину деньгами, но подавится сама Политолог Дмитрий Родионов — о том, как ЕС на саммите в Брюсселе 6 марта собирается форсировать милитаризацию континента и почему он попадёт в ловушку. 3 марта, 21:15 Евросоюз намерен содержать киевский режим после скандала Зеленского с Трампом. Обложка © ТАСС / АР / Sean Kilpatrick

Произошедшее в минувшую пятницу «шоу» в американском Белом доме вот уже несколько дней остаётся главной мировой новостью, которую обсуждают все. Нечто подобное, конечно, было ожидаемо и прогнозируемо, но накал страстей, безусловно, все ожидания превзошёл, в шоке все, как сторонники помощи Украины, так и противники.

Главным образом шокированы, конечно, европейцы, которые много ставили на американо-украинскую «редкоземельную» сделку, полагая, что она «привяжет» Трампа к Зеленскому, не позволит бросить Украину. Казалось бы, всё было готово, сценарий расписан поминутно, даже в теории трудно было представить себе, что что-то пойдёт не так.

Но именно это и случилось: что-то пошло не так и мы все увидели то, что увидели. Не скажу, что я лично был сильно удивлён, но для тех, для кого подписание сделки в Вашингтоне выглядело единственной надеждой спасти западную коалицию в поддержку Украины, это стало шоком. Все выходные Европа пребывала в состоянии боксёра после нокдауна, пытаясь придумать, что делать дальше.

Зачем Европа созывает очередной «экстренный саммит»?

Надо отдать должное, поднялись с пола ринга европейцы быстро. Разумеется, первая реакция была скорее инстинктивная: громкие заявления в поддержку Зеленского, вновь затянутые мантры про необходимость учиться жить без Вашингтона (в частности, неугомонный президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США) и т.д.

А уже в воскресенье европейцы таки дали ответ — собрались на экстренный саммит в Лондоне.

Зеленский теперь думает, у кого ему искать поддержки. Фото © ТАСС / АР / Christophe Ena

Правда, саммит этот ничего не дал — как и ранее собираемые встречи в Париже после первых переговоров российских и американских делегаций. Никаких документов не было подписано, никаких планов не озвучено. Ну, разве что денег Киеву пообещали. Всё тот же Макрон пообещал пакет в сотни миллиардов евро. Учитывая, что вся Европа за три года СВО потратила на Украину менее 300 миллиардов, звучит совершенно нереалистично.

Чуть более реалистичные обещания дал премьер Британии Кир Стармер: 2,6 миллиарда фунтов, соответствующий документ они сразу подписали с Зеленским. Разумеется, взаймы. Пока ещё министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Бундестаг немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трёх миллиардов евро. Литва 20 миллионов пообещала. В общем, конечно, не «сотни миллиардов», но уже что-то…

Более подробно европейцы расскажут на следующем экстренном саммите (кажется, по два-три экстренных саммита они будут проводить после каждого трамповского «твитта») 6 марта в Брюсселе.

Откуда у Европы деньги на Украину?

Интересно, где они таки будут брать деньги, если учесть, что их собственные карманы заметно истощены поддержкой киевского режима, экономики стран Европы находятся в глубочайшей рецессии? Не говоря уже об отсутствии единства: Венгрия вон заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Словакия днём ранее, не дожидаясь соответствующего решения Трампа, объявила об остановке всей военной и финансовой помощи Киеву. Так что, даже если европейцы и наскребут что-то, это совершенно точно не перекроет потенциальных потерь от выхода США из «консорциума доноров Украины».

На прошлой неделе Wall Street Jornal опубликовала материал, авторы которого пришли к выводу: без американской помощи ВСУ продержатся только до лета. По их словам, несмотря на то что Украина производит около 55% своей военной техники, поставки США составляют примерно 20% и ещё 25% даёт Европа. Но главное в том, что Киев почти полностью перешёл на натовское вооружение и критически зависит не только от того же Starlink и данных американской разведки, но и от дальнобойных ракет ATACMS, боеприпасов для систем ПВО Patriot и РСЗО HIMARS, без которых держать фронт долго не получится.

Украина почти полностью перешла на вооружение НАТО. Фото © ТАСС / ZUMA

Конечно же, Starlink не является единственной и незаменимой системой связи, кое-что из оружия дадут европейцы. Вопрос в том, чего и сколько, учитывая опустошённость их собственных военных складов. В прошлом году в Брюсселе заявляли, что планируют в 2025-м производить два миллиона боеприпасов в год. Для сравнения: в 2024 году ЕС произвёл 1,4 миллиона снарядов. При этом, повторю, экономики стран Европы продолжают проседать.

В прошлом году Bloomberg объявил о потере Германией статуса промышленной супердержавы, свою работу прекратило крупнейшее в Великобритании сталелитейное предприятие. А вот ещё тот же Bloomberg пишет, что сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на европейские товары. Два миллиона снарядов? Ну, не знаю…

Нет, конечно, они найдут деньги. Украдут из замороженных российских активов, заберут у собственных пенсионеров, порежут «социалку» — ничего страшного, выборы в Британии, Франции и Германии уже прошли, мнение избирателей не столь уж важно. Им сейчас главное — выиграть время для Украины, за которое они могли бы перезапустить собственную военную промышленность.

Европа готовится к распаду НАТО и войне с Россией

Последнее тем более актуально, учитывая то, что они готовятся к войне с Россией (об этом прямо в конце прошлого года говорил генсек НАТО Марк Рютте), на участие США в которой надежды у них немного: в последнее время всё больше в западных СМИ говорят о конце НАТО, и это для многих уже не выглядит как нечто невозможное. Надо полагать, такая война была бы выгодна Америке, как выгодны ей были предыдущие мировые войны, в которых она оказывалась главным выгодоприобретателем, да и Трампу явно хотелось бы пересобрать Европу, и в его концепции будущего явно нет места НАТО и ЕС в нынешнем виде.

Европа будет на совесть стараться поддержать Украину любой ценой просто для того, чтобы оттянуть (а лучше вообще избежать этого) момент, когда воевать придётся им самим. Несмотря на заверения в готовности отправить войска на Украину, никто из стран ЕС этого не хочет, во всяком случае в одиночку. Они ждали гарантий от США, которые могла бы обеспечить ресурсная сделка, но не вышло.

Зачем была нужна эта сделка и «шоу» в Белом доме?

США не с руки давать какие-либо гарантии. Вся эта история со сделкой изначально «мутная». Тут или Трампа ввели в заблуждение относительно реальных запасов на Украине, попытавшись втянуть его в конфликт на правах заинтересованной стороны, и он об этом узнал в последний момент.

Глава киевского режима расхлёбывает последствия перепалки в Белом доме. Фото © ТАСС / АР / Mystyslav Chernov

Или Трампу просто нужно было «шоу» для того, чтобы показать всему миру (и в первую очередь, конечно, внутренней аудитории, которая до сих пор мало интересовалась всеми этими делами), что из себя представляет Зеленский, чтобы потом никто не мог хозяина Белого дома попрекнуть отказом от его поддержки.

Вторым выгодоприобретателем пятничного «перформанса» становится Британия, которая теперь будет пересобирать западную проукраинскую коалицию под себя, сохранив Зеленского на посту президента. Очевидно, что именно в её интересах и работал Зеленский, намеренно провоцируя конфликт с США. И под её гарантии. Неслучайно сразу из Вашингтона он полетел в Лондон, где тут же собрали «экстренный саммит». Всё как по сценарию.

Впрочем, делать окончательные выводы о стратегии Трампа пока рано. Американский лидер анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта, когда он расскажет «всё как есть», не уточнив, о чём конкретно пойдёт речь. Между тем, как сообщает NPR, президент во вторник выступит перед обеими палатами Конгресса. Ожидается, что большая часть выступления Трампа будет посвящена внутренним американским вопросам: сокращению госрасходов и увольнению чиновников (работа DOGE), нелегальной иммиграции, тарифам и пошлинам. Но будут упомянуты также войны на Украине и в Израиле, считает NPR.

Возможно, Трамп объявит о полном прекращении помощи Украине или выставит ультиматум Зеленскому — уйти немедленно. А возможно, и нет, ведь всё уже сказано и так.

Что ж, посмотрим. Наверное, не стоит ждать быстрой развязки. В любом случае контуры будущей раскладки в Европе начинают проступать всё отчётливее…

Авторы Дмитрий Родионов