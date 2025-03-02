Сказка про Курочку Рябу, или Почему Вашингтон не ведётся на уговоры Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как тотально не везёт Зеленскому и европейским властям с попытками «перезагрузить» США. 2 марта, 08:39 4520 4520 Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Иногда новости заключаются в том, что некие события, которых ожидали, по итогу не происходят. Эта неделя стала именно такой. Главные новости этой недели о том, чего не случилось.

Например, Трамп не подписал соглашение о недрах Украины. Некоторые (не будем указывать пальцами, но их все знают и так) успели две недели побиться в истериках: «Трамп забрал себе наши, исконные, политые кровью наших предков редкозёмы». А оно возьми и не случись. Теперь истерички ходят опозоренные (хотя им не привыкать, у них большой опыт).

В целом же ситуация напоминает современный вариант сказочки про Курочку Рябу. Макрон уговаривал Трампа, уговаривал, но не уговорил. Стармер уговаривал Трампа, уговаривал, но не уговорил. Зеленский уговаривал Трампа, уговаривал, но в результате его пинками под зад из Белого дома выгнали, как собаку шелудивую.

Можно, впрочем, адаптировать ещё и сказку про репку, где вместо репки — Трамп, которого тянут-потянут на войну, а он не тянется. Суть, впрочем, не меняется — как и результат.

Итак, Макрон не уговорил Трампа продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. Стармер не уговорил Трампа вписаться за британцев, если те отправят на Украину войска (если честно, это настолько прозрачная подстава, что непонятно, на что они вообще рассчитывали). И Зеленский не уговорил никого ни на что (с его дипломатическими талантами он не уговорит даже жабу квакать).

Итого Зеленский не смог заманить Трампа обещаниями в ловушку поддержки Украины (есть подозрение, что он уже до этого пообещал эти же ресурсы британцам). И теперь он останется без американского оружия, денег, разведданных и, весьма вероятно, без связи «Старлинк».

Владимир Зеленский на напряжённой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Фото © ТАСС / Zuma

Не знаю, как будет ситуация развиваться дальше, но пока сплошные плюсы для России. Зеленский ещё пару раз так звёздно выступит — и шутка про то, что США откроют второй фронт против нацистской Украины, перестанет быть шуткой. Не слушайте Януковича, не останавливайтесь! Зеленский, я в тебя верю!

В Стамбуле, кстати, прошли переговоры между российской и американской делегациями. По результатам шести с лишним часов переговоров ни о каких достижениях заявлено не было. Но, кто знает, возможно, показательная порка Зеленского — это в чём-то результат как раз этих самых переговоров. Утверждать об этом мы не можем, но предполагать имеем право и основания.

В целом раскол между США и ЕС усугубился, попытки навести мосты провалились, положение режима Зеленского ухудшилось, а наши продолжают наступление на фронте, освобождая всё новые населённые пункты.

Хорошая неделя. Пусть так и продолжается.

Авторы Александр Роджерс