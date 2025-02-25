«Пилите гири, они редкоземельные». Европираты достали карту сокровищ Украины Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как ЕС вслед за США собирается немного пограбить Украину и какой неприятный сюрприз его ждёт. 25 февраля, 13:20 ЕС хочет подписать с Украиной своё соглашение о полезных ископаемых. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio, Image Distributor

Как сообщает нам французская газета Le Figaro, представители ЕС вслед за Трампом тоже хотят комиссарского тела. Извините, хотят заключить с Киевом своё соглашение о полезных ископаемых. При этом обещают, что их соглашение будет менее грабительским (зачёркнуто, но плохо) более выгодным.

Вице-председатель Еврокомиссии Сежурне заявил, что «21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства».

Когда я читал про Комиссию по изучению естественных производительных сил (КЕПС), организованную профессором Вернадским сто десять лет назад, то там в итоговом докладе комиссии после изучения текущего состояния дел фигурировало свыше 80 критически важных минералов (из которых примерно половина на тот момент не добывалась на территории Российской империи, а завозилась извне, хотя сами залежи минералов были в наличии).

С тех пор технологии усложнились — и, по идее, количество критически важных минералов тоже должно было вырасти. Почему у Евросоюза их до сих пор 30, непонятно. Можно предположить: Европа настолько деградировала, что им больше уже и не надо. Но это, конечно, второстепенно.

Вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Просто Францию выгнали из Африки и у неё ломка, потому что она давно не грабила колонии. Ой, она давно не заключала равноправные договоры о взаимовыгодном сотрудничестве. И не несла цивилизацию и круассаны диким туземцам. У других западноевропейских стран примерно такие же проблемы — их ломает без доступа к чужим халявным ресурсам.

Они так надеялись ограбить Россию в результате всей этой многолетней авантюры, но раз не получается, то надо же хоть кого-нибудь ограбить. Как говорил Синяя Борода, убивая очередную жену, «Извини, дорогая Украина, просто так получилось».

При этом трансляция этого спектакля в общество на Западе дошла до такой степени абсурда, что никому даже толком не важно, есть ли там эти ресурсы вообще, как дорого и сложно их добывать и перерабатывать и окупится ли это.

Главное — попытаться перехватить «сделку» у конкурента и объявить о перемоге. Как это было с контрактом на поставки подводных лодок Австралии. США отбили контракт у Франции и только потом выяснили, что не могут произвести эти подлодки, потому что производственных мощностей американских верфей не хватает даже на перевооружение собственного флота.

Европейские элиты настолько привыкли следовать в фарватере американской политики и слепо выполнять спускаемые из Вашингтона инструкции (и, как следствие безынициативности, тотально утратили управленческие компетенции), что теперь, когда ситуация радикально изменилась, они просто пребывают в растерянности и мечутся в панике, выдвигая всё новые предложения, одно безумнее другого. Причём, как я подозреваю, демократические элиты до сих пор пытаются спускать им какие-то указания, но бессистемные и бестолковые.

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При этом есть подозрение, что Трамп использует ресурсный шантаж как предлог, чтобы показать недоговороспособность Зеленского и получить дополнительную аргументацию для выхода из украинского конфликта на условиях «сепаратного мира».

Тем более что Рубио вчера уже заявил относительно подталкивания России и Украины к мирным переговорам: «Возможно, этот процесс не увенчается успехом». С намёком на то, что «Трамп очень пытался, но Зеленский тотально неадекватен». И потом можно будет, как Понтий Пилат, умыть руки.

Но пока все старательно делают вид, что хотят что-то добывать на Украине. Не задаваясь вопросом о том, что если там такие богатства в земле, то почему Украина их до сих пор не добывает и остаётся самой нищей страной в Европе.

Как говорится, не нужно думать, нужно пилить гири. Говорят, они редкоземельные.

Авторы Александр Роджерс