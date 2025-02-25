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«Пилите гири, они редкоземельные». Европираты достали карту сокровищ Украины

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как ЕС вслед за США собирается немного пограбить Украину и какой неприятный сюрприз его ждёт.

25 февраля, 13:20
ЕС хочет подписать с Украиной своё соглашение о полезных ископаемых. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio, Image Distributor

ЕС хочет подписать с Украиной своё соглашение о полезных ископаемых. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio, Image Distributor

Как сообщает нам французская газета Le Figaro, представители ЕС вслед за Трампом тоже хотят комиссарского тела. Извините, хотят заключить с Киевом своё соглашение о полезных ископаемых. При этом обещают, что их соглашение будет менее грабительским (зачёркнуто, но плохо) более выгодным.

Вице-председатель Еврокомиссии Сежурне заявил, что «21 из 30 критически важных минералов, которые нужны Европе, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства».

Когда я читал про Комиссию по изучению естественных производительных сил (КЕПС), организованную профессором Вернадским сто десять лет назад, то там в итоговом докладе комиссии после изучения текущего состояния дел фигурировало свыше 80 критически важных минералов (из которых примерно половина на тот момент не добывалась на территории Российской империи, а завозилась извне, хотя сами залежи минералов были в наличии).

С тех пор технологии усложнились — и, по идее, количество критически важных минералов тоже должно было вырасти. Почему у Евросоюза их до сих пор 30, непонятно. Можно предположить: Европа настолько деградировала, что им больше уже и не надо. Но это, конечно, второстепенно.

Вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Просто Францию выгнали из Африки и у неё ломка, потому что она давно не грабила колонии. Ой, она давно не заключала равноправные договоры о взаимовыгодном сотрудничестве. И не несла цивилизацию и круассаны диким туземцам. У других западноевропейских стран примерно такие же проблемы — их ломает без доступа к чужим халявным ресурсам.

Они так надеялись ограбить Россию в результате всей этой многолетней авантюры, но раз не получается, то надо же хоть кого-нибудь ограбить. Как говорил Синяя Борода, убивая очередную жену, «Извини, дорогая Украина, просто так получилось».

При этом трансляция этого спектакля в общество на Западе дошла до такой степени абсурда, что никому даже толком не важно, есть ли там эти ресурсы вообще, как дорого и сложно их добывать и перерабатывать и окупится ли это.

Главное — попытаться перехватить «сделку» у конкурента и объявить о перемоге. Как это было с контрактом на поставки подводных лодок Австралии. США отбили контракт у Франции и только потом выяснили, что не могут произвести эти подлодки, потому что производственных мощностей американских верфей не хватает даже на перевооружение собственного флота.

Европейские элиты настолько привыкли следовать в фарватере американской политики и слепо выполнять спускаемые из Вашингтона инструкции (и, как следствие безынициативности, тотально утратили управленческие компетенции), что теперь, когда ситуация радикально изменилась, они просто пребывают в растерянности и мечутся в панике, выдвигая всё новые предложения, одно безумнее другого. Причём, как я подозреваю, демократические элиты до сих пор пытаются спускать им какие-то указания, но бессистемные и бестолковые.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle

При этом есть подозрение, что Трамп использует ресурсный шантаж как предлог, чтобы показать недоговороспособность Зеленского и получить дополнительную аргументацию для выхода из украинского конфликта на условиях «сепаратного мира».

Тем более что Рубио вчера уже заявил относительно подталкивания России и Украины к мирным переговорам: «Возможно, этот процесс не увенчается успехом». С намёком на то, что «Трамп очень пытался, но Зеленский тотально неадекватен». И потом можно будет, как Понтий Пилат, умыть руки.

Но пока все старательно делают вид, что хотят что-то добывать на Украине. Не задаваясь вопросом о том, что если там такие богатства в земле, то почему Украина их до сих пор не добывает и остаётся самой нищей страной в Европе.

Как говорится, не нужно думать, нужно пилить гири. Говорят, они редкоземельные.

Визг поросёнка, или Чем Трамп вызвал гнев Великой украинской империи
Визг поросёнка, или Чем Трамп вызвал гнев Великой украинской империи
Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс
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