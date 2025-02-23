Визг поросёнка, или Чем Трамп вызвал гнев Великой украинской империи Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как США, Европа и глава киевского режима Зеленский делят Украину. 23 февраля, 09:28 Глава киевского режима Владимирский Зеленский и президент США Дональд Трамп торгуются за Украину. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock, AP / Julia Demaree Nikhinson

Эта неделя войдёт в историю как время, когда жалкие США навлекли на себя гнев Великой украинской империи (сокращённо ВУИ, как визг поросёнка). Возмущённые зрадой украинцы срывали со своей формы патчи с американскими флагами (мне вообще дико, как военный может носить флаг чужой страны, но умом украинца не понять), закрашивали американские флаги на муралах, сжигали чучела Трампа и призывали к совершению террористических актов в этой ими проклятой стране. Прошла любовь, завяли Валиноры.

А всё потому, что этот жалкий фигляр Пэжэ, извините, жалкий прихвостень (по-хуторскому «посипака») Трамп хочет принести им мир, свободу от диктатуры Зеленского и демократические выборы. Прося взамен какие-то смешные 100% от недр Украины.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог во время визита в Киев. Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

То есть уточним для ясности: США осуществили госпереворот на Украине, свергли руками своих марионеток конституционный строй, развязали гражданскую войну, довели до потери нескольких регионов, не дали заключить мирный договор, угробили в СВО больше миллиона украинцев, а потом выставляют за всё это счёт.

Украинцы воевали и умирали за интересы США и теперь должны заплатить за это. Немецкие нацисты, выставлявшие счета родственникам сожжённых в концлагерях узников, нервно курят в коридоре от зависти к такому запредельному уровню цинизма.

Был бы я добрым, то предложил бы способ не вешать на себя дополнительные 500 миллиардов долларов долга — немедленно сдаться России. Но я не добрый, поэтому пускай «спротыв трывае» (сопротивление продолжается). Ещё не все бандеровцы мертвы, естественный отбор должен работать.

Ах да! Сначала Трамп требовал 50% природных ресурсов, а когда Зеленский отказал, выдвинул новый ультиматум, где прописано уже 100%. Рассказать, что ли, что требования Трампа обычно можно не выполнять, — он через день на другое переключается? Нет, пусть страдают и истерят, им полезно.

Всю неделю украинцы и американцы обменивались взаимными любезностями. То есть обзывали друг друга диктаторами и земляными червяками, желали мучительной смерти, призывали убить Илона Маска в ответ на предложение Зеленскому бежать во Францию. В общем, вели себя как стратегические союзники и многолетние партнёры, разделяющие общие ценности (просто ценностей осталось мало и на всех их не хватает).

Впрочем, и европейцы занимались ровно тем же. Могучая Анналена Бербок пригрозила Трампу полным разрывом дипломатических отношений и заявила: «Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы».

Единственное, что она не учла: с давлением ей лучше поторопиться (она заявила это в пятницу), потому что в воскресенье в Германии должны пройти выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство и Анналена с высокой вероятностью отправится на ту помойку истории, на которой её нашли. Не успеет до понедельника — придётся давить на Трампа прямо с помойки.

Впрочем, у Анналены есть собратья по несчастью на туманном острове. Как гласит свежая новость, Банк Британии испытывает сложности с выдачей золотых слитков. Время выдачи увеличилось с «несколько дней» до «несколько недель». Сообщается, что Индия вывезла из Нетакуживеликобритании сто метрических тонн золота, неназванное количество также вывезли США, а частные покупатели с конца 2024 года изъяли свыше восьми тысяч золотых слитков. Сильно возросшее после этого время ожидания заставляет подозревать, что с наличием золота у Банка Британии серьёзные трудности — оно заканчивается. И вполне может быть, что скоро закончится совсем. У пана атамана нет золотого запаса. И эти нищеброды собрались воевать с Россией? У тебя же ничего нет, ты голодранец! Остановите меня, я так целый день могу…

Президент Франции Эмманюэль Макрон, глава киевского режима Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Zuma / Scott Mc Kiernan

Чтобы добить истерящих в сторону США вармонгеров, Вашингтон призвал Украину отозвать резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую Россию (это как если бы Гитлер в 1944 году написал в Лигу Наций осуждение агрессии СССР). А когда та отказалась, как минимум убрать оттуда фразу про «российскую агрессию». Штаты заявили, что напишут свою, с техасским холдемом и украинскими беженками.

Вообще, ситуация с европейскими «миротворцами» выглядит всё более абсурдной. Трамп говорит: «Я хочу добиться мира», а европейцы орут: «Нет! Ты не имеешь права! Нам нужна война!» В том числе возмущаются действиями Трампа те релоканты, которые три года назад рассказывали всем: «Нет войне!»

Самое смешное, что всем очевидно: ни Украина, ни коллективный Запад продолжения конфликта не вывозят, Россия выигрывает. И затягивание боевых действий приведёт только к ухудшению ситуации, опять же и для Украины, и для Европы (я-то как раз не против, мне их нисколечко не жалко). И фактически Трамп пытается спасти хотя бы остатки, но Зеленский заявляет: «Нет уж, косплеить Третий рейх, так до конца! Принесите мне яд, парабеллум и ковёр!»

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / ABACA

У меня есть объяснение подобному поведению из области юнгианской психологии. Согласно этой теории, коллективное бессознательное (иногда также называемое «совесть») людей, совершающих особенно плохие поступки, начинает считать, что они недостойны продолжать жить, потому что представляют угрозу выживанию остальных, — и подталкивает их к суицидальному поведению. Но современная западная модная психология считает, что подобная форма «виктимного поведения» — это выдумки белых шовинистичных гетеросексуалов, и отрицает эту теорию, «потому что потому, цисгендерные твари!». Хотя в свете новых веяний, глядишь, и в психологии классика возьмёт верх над цветным абсурдом.

В целом ситуация развивается по мотивам известной песни Владимира Высоцкого: «Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был» (и тогда Зеленский папой себя римским объявил — к этому всё идёт).

Авторы Александр Роджерс