«Я не хочу, чтобы это продолжалось ещё годы»: Трамп выдал очередную «базу» по Украине

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений по украинскому конфликту, выступая в Белом доме. По словам политика, Соединённые Штаты заинтересованы в скорейшем завершении кризиса, как и Россия. Однако некоторые выступают против этого сценария — они не задержатся на своих постах надолго, уверен американский лидер.

«Я не хочу, чтобы это продолжалось ещё годы и годы», — сказал он.

В ответ на последние заявления Владимира Зеленского Трамп заявил, что главе киевского режима стоит проявить больше благодарности.

«Потому что эта страна [США] поддерживала его в любой ситуации», — уверен республиканец.

Говоря о возможном соглашении между Вашингтоном и Киевом по вопросу добычи полезных ископаемых, глава Белого дома выразил уверенность, что сделка ещё не потеряла силу. По его словам, это выгодное соглашение для Америки, несмотря на некоторые сложности.