«Любит нагнетать внимание»: Политолог раскрыл Life.ru возможные темы «грандиозного» анонса Трампа

Политолог и директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков предположил, о чём хочет заявить американский лидер Дональд Трамп после интригующего анонса в социальных сетях. В беседе с Life.ru эксперт рассказал, что выступление республиканца, скорее всего, может быть сосредоточено на внутренней политике США.

«Учитывая, что совместное заседание палат Конгресса предполагает возможность для представителей демократов, оппозиционных Трампу, выступить с замечаниями, они, вероятно, выскажут критику в его адрес. Скорее всего, Трамп затронет экономические вопросы, мероприятия по административной реформе, которые сейчас проводятся при участии Илона Маска, миграционную политику», — отметил политолог.

Собеседник Life.ru отметил, что в рамках внешней политики может быть уделено внимание ситуации вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Также существует вероятность, что объявление хозяина Белого дома будет связано с его высказываниями по поводу Украины.

Здесь можно выделить несколько моментов. Прежде всего, мы помним, что ещё в первый срок президентства Трамп любил нагнетать внимание вокруг своих заявлений, держа в напряжении как оппонентов, так и сторонников. Поэтому далеко не факт, что по поводу украинской границы прозвучит что-то действительно сенсационное. Это может быть просто психологическая игра, направленная на давление на европейских партнёров США и Киев. Михаил Нейжмаков Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций

Эксперт также не исключает третий сценарий. После своего вступления в должность Трамп регулярно критикует администрацию предыдущего президента США Джо Байдена и представителей демократов. Возможно, он сделает заявления о том, что именно прошлая администрация несёт ответственность за нынешние проблемы на Украине. Нейжмаков предполагает: республиканец может утверждать, что он смог бы справиться с ситуацией более эффективно.

«Также есть вероятность критики в адрес европейских держав, вовлечённых в этот процесс, или даже в адрес Зеленского. Таким образом, возможно, что внимание к этому выступлению привлекается из-за ожиданий заявлений по Украине. Однако все важные для администрации Трампа вопросы, скорее всего, будут решаться в рамках непубличных переговоров с европейскими державами, а не с Киевом», — рассказал политолог.

Специалист подытожил, что в ходе выступления может не быть ничего особенного или сенсационного. Скорее всего, Трамп снова подвергнет критике прошлого президента США. Возможно, упомянет Зеленского, однако не будет уделять много внимания этому вопросу. Для Трампа гораздо важнее акцентировать внимание на ошибках демократов, подчёркивая свои преимущества.