Худший сон сбывается: Политолог назвал три страха Европы из-за «разморозки» отношений России и США

Ведущие игроки ЕС опасались, что переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом дополнительно подтолкнут США сокращать свое участие в обеспечении безопасности европейских государств. Об этом в беседе с Life.ru рассказал директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По словам собеседника Life.ru, от Трампа и без того ожидали осложнения отношений с ведущими европейскими странами, а также пересмотра договоренностей с ними в сфере безопасности. Например, летом 2024 года, в преддверии официального выдвижения кандидатов в президенты США, в американской прессе циркулировали слухи, что в случае прихода к власти Трампа тот будет не просто подталкивать партнеров по НАТО к увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, но и откажется от обязательств в сфере безопасности для тех стран альянса, кто такие условия выполнить не захочет или не сможет.

Недавнее выступление нового главы Пентагона Пита Хегсета на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» в Брюсселе также было выдержано в жёстких тонах, по сути, вновь напоминая, что работы по украинскому кризису новая администрация США считает во многом проблемой исключительно европейцев. Кроме того, ведущие игроки ЕС могут ожидать, что в случае «разрядки» в отношениях Россия и США у Вашингтона будет больше возможностей для давления на европейцев по экономическим вопросам. директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков

Кроме того, рассуждает аналитик, ведущие державы ЕС могут опасаться, что в случае «оттепели» в отношениях Москвы и Вашингтона больше возможностей для реализации собственных интересов будет у европейских политиков, которые, как премьер Венгрии Виктор Орбан, были ориентированы на взаимодействие как с Трампом, так и с Путиным, при этом находясь в сложных отношениях с Еврокомиссией.

«При этом надежды многих игроков ЕС могут быть связаны сейчас с тем, что политический стиль Трампа — постоянная игра «ближе-дальше», когда «разрядки» периодически сменяются усилением напряженности, а потом вновь прагматичными переговорами. То есть, политики в ЕС, ориентированные на сдерживание влияния России, будут ожидать сейчас того этапа, когда переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном вновь может зайти в тупик», — добавил он.