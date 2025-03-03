«Расскажу всё как есть»: Трамп сделал интригующий анонс в своей соцсети
Трамп анонсировал «грандиозную ночь» и пообещал рассказать всё как есть
Президент США Дональд Трамп сделал таинственный пост на странице в своей соцсети Truth Social. Фразу «night will be big» можно интерпретировать по-разному: как «ночь будет долгой» или «ночь будет грандиозной». Кроме того, американский лидер отметил, что расскажет всё без утайки.
«Завтрашняя ночь будет долгой / грандиозной. Я расскажу всё как есть!» — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп после жёсткой перепалки с Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть возможность прекращения поставок оружия Киеву. По данным СМИ, на данный момент американский лидер занял выжидательную позицию — он планирует понаблюдать за дальнейшими действиями главы киевского режима.
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