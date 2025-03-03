Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 13:15

«Расскажу всё как есть»: Трамп сделал интригующий анонс в своей соцсети

Трамп анонсировал «грандиозную ночь» и пообещал рассказать всё как есть

Президент США Дональд Трамп сделал таинственный пост на странице в своей соцсети Truth Social. Фразу «night will be big» можно интерпретировать по-разному: как «ночь будет долгой» или «ночь будет грандиозной». Кроме того, американский лидер отметил, что расскажет всё без утайки.

«Завтрашняя ночь будет долгой / грандиозной. Я расскажу всё как есть!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп после жёсткой перепалки с Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть возможность прекращения поставок оружия Киеву. По данным СМИ, на данный момент американский лидер занял выжидательную позицию — он планирует понаблюдать за дальнейшими действиями главы киевского режима.

Оскандалившийся Зеленский заявил о готовности вновь приехать к Трампу, но с условием
Оскандалившийся Зеленский заявил о готовности вновь приехать к Трампу, но с условием
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar