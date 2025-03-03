«Расскажу всё как есть»: Трамп сделал интригующий анонс в своей соцсети

Президент США Дональд Трамп сделал таинственный пост на странице в своей соцсети Truth Social. Фразу «night will be big» можно интерпретировать по-разному: как «ночь будет долгой» или «ночь будет грандиозной». Кроме того, американский лидер отметил, что расскажет всё без утайки.