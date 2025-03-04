Группа депутатов Рады заменит изгнанного из Белого дома Зеленского на переговорах с Трампом

На Украине парламент в ближайшее время проведёт внеочередное заседание, в ходе которого будет решаться вопрос о формировании группы для переговоров с США. Об этом сообщил в соцсети бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков.

«С командой «Разумной политики» мы инициируем внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения нашего постановления «О заявлении Верховной рады Украины о создании парламентской переговорной группы для нормализации международных отношений и обеспечения сотрудничества с США», — говорится в тексте.