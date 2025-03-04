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4 марта, 13:26

Группа депутатов Рады заменит изгнанного из Белого дома Зеленского на переговорах с Трампом

Депутат Рады Разумков: В Киеве создадут парламентскую группу для контактов с США

На Украине парламент в ближайшее время проведёт внеочередное заседание, в ходе которого будет решаться вопрос о формировании группы для переговоров с США. Об этом сообщил в соцсети бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков.

«С командой «Разумной политики» мы инициируем внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения нашего постановления «О заявлении Верховной рады Украины о создании парламентской переговорной группы для нормализации международных отношений и обеспечения сотрудничества с США», — говорится в тексте.

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Напомним, что переговоры между американским лидером Дональдом Трампом и Зеленским 28 февраля завершились крупным скандалом. Американский лидер выразил своё недовольство тем, как Украина реагирует на помощь, а глава киевского режима лишь перебивал собеседника. Затем Зеленский досрочно покинул Белый дом. Позже издание Washington Post сообщило, что Зеленскому необходимо либо принести извинения за конфликт с Трампом, либо подать в отставку. Обозреватель считает, что усталость украинского лидера от трёхлетних боевых действий не оправдывает его поведение на международной арене.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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