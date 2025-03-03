Два пути: США поставили Зеленского перед выбором после выходки в Белом доме
WP: Зеленскому нужно извиниться за скандал в Белом доме либо уйти в отставку
Владимиру Зеленскому необходимо либо принести извинения за конфликт с американским лидером Дональдом Трампом, либо подать в отставку. Об этом сообщает Washington Post.
Издание отмечает, что Трамп мог бы проявить великодушие, предложив Зеленскому путь к примирению: если тот извинится, президент США пригласит его в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых. Однако Зеленский, настаивая на своей правоте, отказывается от извинений. Обозреватель считает, что усталость украинского лидера от трёхлетней войны не оправдывает его поведение на международной арене.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Владимир Зеленский извинится перед американскими властями за свои выходки в Овальном кабинете Белого дома. Данное требование поступило через дипломатические каналы.
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