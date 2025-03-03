Издание отмечает, что Трамп мог бы проявить великодушие, предложив Зеленскому путь к примирению: если тот извинится, президент США пригласит его в Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых. Однако Зеленский, настаивая на своей правоте, отказывается от извинений. Обозреватель считает, что усталость украинского лидера от трёхлетней войны не оправдывает его поведение на международной арене.