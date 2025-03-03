Зеленский заявил, что готов подписать сделку с США о ресурсах
Украина готова подписать соглашение с США о минеральных ресурсах, заключение которого сорвалось из-за разногласий в Белом доме. Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона настроена конструктивно.
«Наша политика — продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать её», — заявил он корреспонденту Би-би-си.
Соглашение будет касаться добычи и транспортировки редкоземельных минералов, нефти и газа, а также развития инфраструктуры в Украине. Президент США отметил, что это партнёрство будет выгодным для обеих стран. Однако Трамп требует от Киева гарантий компенсации в размере «400-500 миллиардов долларов» за оказанную помощь.
Заключение данного соглашения должно было состояться на прошлой неделе, ради чего Зеленский прибыл в Белый дом, где встретился с Дональдом Трампом. Однако договор не был подписан из-за скандала, учинённого главой киевского режима. Трамп, почувствовав неуважение от Зеленского, «вышвырнул» его. Президент США подчеркнул, что Украина сталкивается с проблемами и не выигрывает в конфликте с Россией, а также выразил недовольство отсутствием благодарности со стороны Киева за американскую помощь. Он призвал к прекращению конфликта и отметил свою нейтральную позицию, заявив, что не позволит Зеленскому диктовать условия.
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